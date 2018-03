Die Flüchtlinge in diesem Land sind nicht das Problem, sondern die Armut in diesem Land. (...) Das ist das Problem. Annalena Baerbock, Vorsitzende der Grünen

Da könne man nur sagen, dass "alles so weitergeht wie bisher", sagte AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. "Es gibt keine Obergrenze. Das Unrecht geht weiter - nur haben wir jetzt einen Minister, der vorher gesagt hat, dass das ein Status des Unrechts ist." Man frage sich natürlich: "Was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht? Die CSU war ununterbrochen in der Regierung."



Auch Annalena Baerbock, die Vorsitzende der Grünen, ist alarmiert. Anstatt sich den großen Herausforderungen im Pflege-, Schul-, Kita- und vor allem im Armutsbereich zu stellen, sitze plötzlich auf jeder Seite der Großen Koalition noch einmal "das Feigenblatt Flüchtlinge". Sie macht deutlich: "Die Flüchtlinge in diesem Land sind nicht das Problem, sondern die Armut in diesem Land."