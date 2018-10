Angela Merkel steht vor einem schwierigen EU-Gipfel. Archivbild Quelle: Carsten Rehder/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur Europapolitik ab. Dabei steht der EU-Gipfel im Vordergrund, der am Abend in Brüssel mit Gesprächen über den Stand der Brexit-Verhandlungen beginnt.



In einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag am Dienstag hatte Merkel die Lösung der Grenzfrage zu Nordirland in den Brexit-Verhandlungen als "Quadratur des Kreises" bezeichnet. Grenzkontrollen könnten nicht ganz weggelassen werden, sagte sie.