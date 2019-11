Neben der Politik müssten aber auch die Bürger Stellung gegen Rechtsextremismus beziehen. In Zwickau waren am Sonntag zehn Bäume zu Ehren von acht türkischstämmigen Personen sowie eines griechischstämmigen Mannes und einer Polizistin gepflanzt worden, die von der NSU ermordet worden waren. Drei NSU-Angehörige hatten jahrelang in Zwickau gelebt und offenbar von dort aus Anschläge in ganz Deutschland geplant.