Nach der Inhaftierung der Deutschen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine entschiedene Reaktion Deutschlands angekündigt. "Für mich kommen weitere Verhandlungen über eine Erweiterung der Zollunion unter diesen Umständen nicht in Frage", sagte Merkel in Nürnberg. Die Regierung habe ihre Politik bereits neu aufgestellt. "Angesichts der Ereignisse am heutigen Tage müssen wir sie vielleicht auch weiter überdenken", deutete Merkel eine Verschärfung ihres Kurses an.