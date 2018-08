Damit ist fürs Sommerloch vielleicht die Koalitionskrise abgehakt, das Thema Asyl- und Zuwanderungspolitik ist es für diese Legislaturperiode natürlich nicht. Das Einwanderungsgesetz für Fachkräfte soll bis Ende des Jahres stehen. Will die Bundesregierung, wie diese Woche beschlossen, die Maghreb-Länder und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklären, braucht sie die Stimmen der Grünen im Bundesrat. Und will die Bundesregierung mit der EU Auffanglager für Flüchtlinge an den Außengrenzen einrichten, muss sie Tunesien und Libyen für ihre Pläne gewinnen. Weder Grüne noch Tunesien und Libyen wollen jedoch das, was Merkel will. Bei den Grünen, kündigt Merkel an, werden man in "intensiven" Gesprächen "mit Argumenten werben", bei den ausländischen Regierungen "immer weiter im Gespräch bleiben". Konkreter wird sie nicht, sie rettet sich, wie so oft, lieber zum großen Ganzen.