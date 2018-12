Ab 13 Uhr stellt sich die Bundeskanzlerin im Rahmen der sogenannten Regierungsbefragung, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden war, den Abgeordneten. Das geschieht nicht nur zum zweiten Mal in diesem Jahr, sondern auch in ihrer Amtszeit.



Thematisch ist eine solche Befragung offen; es wird aber erwartet, dass Merkel in ihrem einleitenden Statement auf den am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel und den Stand der Brexit-Verhandlungen eingeht. Am Dienstag war sie in Berlin deswegen mit der britischen Regierungschefin Theresa May zusammengetroffen, die sich in London wegen des Brexits einem Misstrauensvotum stellen muss.