Einige Länder gingen jedoch auf Distanz. So sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz zwar, Bedingungen für EU-Hilfen könne er "grundsätzlich nachvollziehen". Er fügte aber an: "Ich würde nur bitten, sich da nicht nur ständig auf Flüchtlinge zu fokussieren." Man müsse die Menschen an EU-Außengrenzen stoppen und nicht auf Europa verteilen. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel warnte: "Wer wird nachher bestraft? Nicht die Regierungen, aber die Bürger."