Neu ist die Idee des Gremiums nicht. Schon Anfang des Jahres hatte Unions-Fraktionschef Volker Kauder einen Digitalrat in einem Gastbeitrag in der "Welt" gefordert und die Digitalisierung zu einem neuen "Megathema" der Großen Koalition erklärt. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte bereits Anfang März in einem heute.de-Interview angekündigt, ein solches Gremium etablieren zu wollen. "Der Digitalrat soll uns helfen, dass wir heute schon wissen, was morgen passieren wird", hatte Braun seinerzeit gesagt. Zuletzt hatte auch Kanzlerin Merkel davon gesprochen, sich von den Experten "unbequeme Fragen" stellen lassen zu wollen und sich selbst als "Lernende" bezeichnet.