Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte kommt nach Deutschland. Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Montag den neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zu einem Antrittsbesuch. Eines der Themen wird die Flüchtlingskrise sein. Merkel strebt ein Flüchtlingsabkommen mit den EU-Staaten an.



Die Gespräche mit Conte dürften schwierig werden. Denn nicht er, sondern Innenminister Matteo Salvini ist der starke Mann der Regierung in Rom. Der Chef der ausländerfeindlichen Lega gibt sich als Hardliner in der Migrationspolitik.