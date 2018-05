Mittlerweile kommt aber noch etwas Neues hinzu: autonomes Fahren und die AI, artificial intelligence (ai), die künstliche Intelligenz (KI). Da haben die Chinesen nämlich ziemlich die Nase vorn. Und Deutschland kratzt sich noch am Hinterkopf und fragt sich, wie das denn alles gehen soll, mit big data kämpft und versucht, endlich die Breitbandziele zu erreichen. Das passt nicht zusammen. Denn in China gehört die KI zu einem der groß ausgesprochenen Ziele des Masterplans "Made in China 2025", zusammen mit big data und Quantencomputern.