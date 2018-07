Li Keqiang kam bereits in Berlin an. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Kanzlerin Angela Merkel will mit dem chinesischen Ministerpräsident Li Keqiang über den Protektionismus der USA beraten. Die Abschottungspolitik von US-Präsident Trump dürfte ein Hauptthema der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin sein.



Die deutsche Wirtschaft erhofft sich von dem Treffen ein klares Signal gegen die Abriegelung nationaler Märkte, aber auch einen besseren Marktzugang in China. Peking bemühte sich zuletzt verstärkt um ein gutes Verhältnis zu Deutschland.