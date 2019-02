Bei der Verteidigungspolitik strebt Merkel zwar inzwischen wie Macron eine "europäische Armee" an; Frankreichs Staatschef schweben aber auch gemeinsame Interventionen in Krisengebieten vor. Berlin ist zurückhaltend, auch wegen des Parlamentsvorbehalts für Einsätze.



Zu den bilateralen Themen dürfte der Export gemeinsam entwickelter Rüstungsgüter gehören. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire forderte am Wochenende erneut weniger strenge Ausfuhrbestimmungen von der Bundesregierung. Im Fall des ermordeten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Berlin einen Exportstopp verhängt, Paris liefert dagegen weiter Waffen. Dies droht bei den deutsch-französischen Projekten für einen neuen Kampfjet und einen Panzer zum Stolperstein zu werden.