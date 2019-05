Merkel (CDU) hält eine Rede in der Harvard Universität.

Quelle: Steven Senne/AP/dpa

Angela Merkel sieht der Zeit nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft neugierig und offen entgegen. "Wer weiß, was für mich nach dem Leben als Politikerin folgt. Es ist völlig offen. Nur eines ist klar: Es wird wieder etwas anderes und neues sein", sagte Merkel an der US-Eliteuniversität Harvard.



Mit diesem für Merkel sehr persönlichen Einblick dürfte die Kanzlerin auch ein Zeichen gegen Spekulationen gesetzt haben, sie könne ihre Arbeit entgegen früherer Beteuerungen in der Politik fortsetzen.