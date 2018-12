In der Union in Berlin machen sich manche schon Gedanken darüber, dass Söder bald stärker mitmischen könnte. Bisher hat der langjährige Landes-Finanzminister keine größere Rolle auf dem Bundesparkett gespielt und hatte auch nicht sonderlich viel mit Merkel zu tun. Bei den Sondierungen mit FDP und Grünen, in denen die Finanzen ein Kernthema waren, gehörte er nicht mal zur CSU-Delegation. Stattdessen spielte Seehofer seine Erfahrung aus.



Einigen fiel auch der neue Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auf, der die Bundestags-CSU scharfkantiger positioniert als zuvor. Das größte Problem der CSU "ist bisher die Uneinigkeit, das zerstrittene Bild nach außen", so ZDF-Korrespondent Röckerath. Auf die mühsam gefundene "Einheit der Union" kommt es für Merkel weiter an, wenn es womöglich in neuen Sondierungen mit der SPD um einen Plan B für eine Regierungsbildung geht.