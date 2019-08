Merkel und Johnson wollen Russland bei G7 außen vor lassen.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Deutschland und Großbritannien haben den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Russland wieder in den Kreis der G7-Länder aufzunehmen. Russland sei 2014 aus bestimmten Gründen ausgeladen worden. Diese Gründe bestünden nach wie vor.



Da waren sich Kanzlerin Angela Merkel und der britische Premierminister Boris Johnson bei ihrem Treffen in Berlin einig. Gründe für den Ausschluss waren die russische Annexion der Krim und die Hilfe Russlands für Separatisten in der Ostukraine.