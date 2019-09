Kramp-Karrenbauer und Merkel im Bundestag. Archivbild

Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) fliegen zwei Tage nach der Verabschiedung des Klimapakets der Großen Koalition an diesem Sonntag fast zeitgleich in zwei Maschinen der Luftwaffe an die US-Ostküste.



Merkel fliegt zum UN-Sondergipfel zum Klima und nimmt anschließend an der UN-Generaldebatte in New York teil, Kramp-Karrenbauer fliegt zu einem Treffen mit ihrem amerikanischen Kollegen Mark Esper. Fliegen ist besonders klimaschädlich.