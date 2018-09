Kanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt Kanzler Sebastian Kurz. Quelle: Soeren Stache/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr österreichischer Amtskollege Sebastian Kurz wollen gemeinsam eine bessere Sicherung der EU-Außengrenzen voranbringen. Auch die Zusammenarbeit mit Afrika zur Bekämpfung der Fluchtursachen soll verbessert werden, betonten Merkel und Kurz bei ihrem Treffen in Berlin.



Die Grenzschutzagentur Frontex soll nach Plänen der EU-Kommission bis 2020 auf 10.000 Einsatzkräfte ausgebaut werden. Am Mittwoch und Donnerstag findet in Salzburg ein EU-Sondergipfel statt.