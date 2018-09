Merkel und Kurz wollten in Berlin den informellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs vorbereiten, der am Mittwoch und Donnerstag in Salzburg stattfindet. Neben dem Themenbereich Migration und Flüchtlinge wollten sie nach eigenen Angaben auch über den Brexit sprechen, der bei dem Gipfel ebenfalls Thema sein werde. Beide begrüßten das Format des informellen Gipfels, bei dem keine Beschlüsse gefasst würden. Dieses sei "günstig, um die Diskussion weiterzuführen", sagte Merkel.