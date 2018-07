Angela Merkel und Chinas Ministerpräsident Li. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Deutschland und China haben sich gemeinsam zum freien Welthandel bekannt und sich damit gegen die Abschottungspolitik von US-Präsident Trump gestellt. Am Rande der fünften Regierungskonsultationen beider Länder in Berlin wurden in Anwesenheit von Merkel und Ministerpräsident Li Wirtschaftsverträge im Wert von 20 Milliarden Euro unterzeichnet.



Die Handelspolitik Trumps sorgt in Deutschland und China gleichermaßen für Ärger. Beide Länder sind vom US-Präsidenten mit Strafzöllen belegt worden.