Merkel und Macron versuchen, gemeinsam auf Putin einzuwirken. Quelle: Philipp Guelland/Pool/EPA POOL/dpa

Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Moskau zur Mitarbeit an einer Waffenruhe in Syrien gedrängt. In einem Telefonat mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin riefen sie Moskau auf, "maximalen Druck auf das syrische Regime auszuüben", um eine sofortige Einstellung der Kämpfe zu erreichen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.



Berlin und Paris seien willens, dafür "mit Russland und anderen internationalen Partnern zusammenzuarbeiten".