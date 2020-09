Angela Merkel und Emmanuel Macron in Toulouse.

Quelle: Frederic Scheiber/AP/dpa

Deutschland und Frankreich wollen die Klimaschutz-Politik der Europäischen Union vorantreiben. In einer Erklärung nach dem deutsch-französischen Ministerrat in Toulouse heißt es, beide Länder wollten, dass die EU bis zum Jahr 2050 CO2-Neutralität erreiche.



Man wolle Wege ausloten, um eine Grenzausgleichssteuer einzuführen. Diese solle mit den Regeln der Welthandelsorganisation übereinstimmen. Eine solche Steuer würde auf Produkte erhoben, die aus Ländern kommen, in denen die Umweltstandards nicht so hoch seien.