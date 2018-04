Mit seiner Wunschpartnerin für einen Umbau der EU will der 40-jährige Senkrechtstarter so schnell wie möglich an die Arbeit gehen. Im Mai kommenden Jahres sind Europawahlen, und der sozialliberale Staatschef will den Populisten und Euroskeptikern nicht das Feld überlassen. Britischer EU-Austritt, das Erstarken antieuropäischer Protestparteien in Italien, Katalonien-Krise in Spanien - die EU ist in der Tat in einer schwierigen Lage.