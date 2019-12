Ein ukrainischer Soldat in der Nähe der Frontlinie. Archivbild

Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Deutschland und Frankreich wollen bei einem Gipfeltreffen in Paris den Konflikt in der Ostukraine entschärfen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommen heute mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und und dessen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj im Elyseepalast zusammen.



Einen Gipfel dieser Art gab es zuletzt vor gut drei Jahren in Berlin. In der Ostukraine kämpfen Regierungstruppen mit prorussischen Separatisten. Laut UN starben bisher rund 13.000 Menschen.