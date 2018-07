Diese zwei Welten Orbans und Merkels werden vermutlich so schnell nicht zusammen kommen. Ob dagegen die geplanten Rückführungsabkommen mit anderen Ländern umgesetzt werden, ist ebenfalls fraglich. Bislang liegen nur Absichtserklärungen vor. Mit Spanien und Griechenland könnte es konkreter werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte am Morgen im Bundestag an, dass mit Athen die Verhandlungen in den nächsten Tagen beginnen. In seiner Rede hatte er allerdings auch den Ball wieder zurückgespielt, den Merkel ihm vorher hingelegt hatte. Seehofer geht davon aus, sagte er, dass "wegen der Komplexität und der europäischen Dimension nach meiner Einschätzung am Ende die wichtigsten Punkte dieser Vereinbarung von den Regierungschefs fixiert werden müssen."