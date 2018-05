Merkel drang bei einem Treffen außerdem darauf, die Pläne für den Einsatz einer UN-Mission in der Ostukraine voranzutreiben. "Darin stimmen wir auch überein", sagte Merkel. Erst wenn es Fortschritte bei der Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk gebe, sei ein weiteres Treffen der Staats- und Regierungschefs im sogenannten Normandie-Format (Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland) sinnvoll.



Am grundsätzlichen Konflikt zwischen Deutschland und Russland seit 2014 hat sich nichts geändert. Beide Länder sind befreundet. Für die Bundesregierung bedeutet die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland einen Verstoß gegen die europäische Friedensordnung. Dazu kommt der Krieg in der Ostukraine, in dem sich hinter prorussischen Separatisten die geballte russische Militärmacht verbirgt. Mehr als 10.000 Menschen sind dort bislang getötet worden. Deutschland hält deswegen an den EU-Sanktionen gegen Russland fest.