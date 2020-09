Angela Merkel und Wladimir Putin.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der russische Präsident Wladimir Putin habe in einem Telefonat über die Konflikte in der Ukraine und in Syrien beraten. Im Mittelpunkt standen die Vorbereitungen für einen baldigen Ukraine-Gipfel, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Geplant ist ein Treffen mit Deutschland, Russland, Frankreich und der Ukraine.



Weitere Gesprächsthemen waren die Lage in Syrien und Libyen sowie die Verhandlungen zur Fortführung des Gastransits durch die Ukraine.