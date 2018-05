Dieser Schritt sorge für "großes Bedauern", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag beim Katholikentag in Münster. Sie räumte ein, dass es schwierige Themen in den Verhandlungen mit Iran gebe. Dennoch sei es "nicht richtig", ein solches Abkommen, das im UN-Sicherheitsrat einstimmig verabschiedet worden sei, zu kündigen. "Das verletzt das Vertrauen in die internationale Gemeinschaft", so die Kanzlerin.