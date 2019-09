Wenn nicht klar ist, dass es in diesem Land null Toleranz gegen Rassismus, Hass und Abneigung gegen andere Menschen gibt, dann wird das Zusammenleben nicht gelingen. Angela Merkel

Erst am Schluss ihrer Rede kommt Angela Merkel auf den Rechtsruck, der sich in dem Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg so überdeutlich gezeigt hatte. Und die Verantwortung des Einzelnen. "Wenn nicht klar ist, dass es in diesem Land null Toleranz gegen Rassismus, Hass und Abneigung gegen andere Menschen gibt, dann wird das Zusammenleben nicht gelingen." Auch wenn der Staat viel tun müsse: Man könne noch so viele Steuermillionen in Projekte zur Demokratieförderung stecken: "Der demokratische Rechtsstaat lebt von dem Willen der Haltung seiner Bürgerinnen und Bürger." Was derzeit täglich zu erleben sei, nämlich Angriffe auf Juden, auf Ausländer, die "verhasste Sprache: Das müssen wir bekämpfen", fordert Merkel.