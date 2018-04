Kanzlerin Merkel grenzte sich von Innenminister Seehofer ab. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Islam als einen Teil Deutschlands bezeichnet. "Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist", sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung.



"Doch so richtig das ist, so richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Million bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist", sagte sie weiter und widersprach damit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).