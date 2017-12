Steudtner und weitere Aktivisten hatten auf der Prinzeninsel vor Istanbul an einem Workshop zu IT-Sicherheit und Stressbewältigung teilgenommen. Vier von ihnen seien am Dienstag unter Auflagen freigekommen, sagte der Türkei-Experte von Amnesty International, Andrew Gardner. Die übrigen sechs seien in Untersuchungshaft. Ihnen würden "Verbrechen im Namen einer Terrororganisation" zur Last gelegt.