SPD-Fraktionsgeschäftsführer Schneider erwartet eine stabile Zusammenarbeit mit dem neuen Unionskollegen. "Herr Brinkhaus ist ein absolut seriöser Kollege", sagte er. Laschet äußerte die Erwartung, "dass in Berlin jetzt das Theater der letzten Monate mal beendet wird". Wenn Brinkhaus "es schafft, da einen neuen, frischeren Stil in die Bundestagsfraktion zu bringen, mit neuen Ideen, dann kann das am Ende der CDU nur nutzen".