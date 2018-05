Das dürfte auch daran liegen, dass Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede etwa eine Stunde lang für die Koalition mit der SPD wirbt. Und auch eigene Fehler eingesteht. So spricht sie in ihrer Rede davon, dass das Ergebnis der Bundestagswahl für die CDU enttäuschend gewesen sei. Die Union habe 1,3 Millionen Stimmen an die FDP verloren und eine Million an die AfD. Drei Gründe dafür nennt sie: Unbehagen gegen Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen; Unbehagen angesichts der Digitalisierung aller Lebensbereiche; Unbehagen über Instabilität der Welt. Merkel klingt nüchtern, emotionslos. Die Versachlichung der eigenen Fehler. Merkels "In der Ruhe liegt die Kraft"-Mantra, da ist es wieder.