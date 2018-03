Auch andere sind am Mittwoch wieder dabei, wenn auch in unterschiedlichen Positionen. Wolfgang Schäuble war in drei Merkel-Kabinetten Bundesfinanzminister. Am Mittwoch, jetzt als Bundestagspräsident, wird er ihr den Amtseid abnehmen. Horst Seehofer war im ersten Merkel-Kabinett Landwirtschaftsminister, nun kehrt er als Bundesinnen- und Heimatminister nach Berlin zurück. Ihr neuer Vize-Kanzler Olaf Scholz saß ebenfalls schon einmal mit ihr am Regierungstisch. 2007 übernahm er das Arbeitsministerium, nachdem Franz Müntefering zurückgetreten war, um seine krebskranke Frau zu pflegen.