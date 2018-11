Die CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer wurde am Vormittag von der Saar-CDU einstimmig nominiert. "Wir brauchen jetzt vor allem eine Persönlichkeit an der Spitze der Bundespartei, die es schafft zu integrieren. Es muss uns gelingen, all unsere Flügel wieder richtig zum Schlagen zu bringen", sagte der Landesvorsitzende und Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans.