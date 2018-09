Wie aber kann es dann weitergehen? "Das ist noch völlig unklar", sagt Feldhoff. Merkel habe den Ball nun an die SPD gespielt. Die Sozialdemokraten müssten beim nächsten Koalitionstreffen "den gordischen Knoten" zerschlagen. "Sie haben sich festgelegt. Jetzt müssen sie bis Dienstag das Ding geklärt haben."



Feldhoff bezeichnet Merkels Erwartungshaltung als typisch für die Bundeskanzlerin: "Das ist seit vielen Jahren Merkels Stil." Sie erwarte von den Partnern, eine Lösung zu suchen und sich nicht stur zu stellen. "Es ist wie so oft in dieser Koalition: CSU und SPD streiten sich. Die CDU steht in der Mitte und wundert sich. Irgendwann versucht sie dann zu moderieren." Das stoße auch in der eigenen Partei vielen sauer auf. "Die CDU fällt dabei hinten runter."