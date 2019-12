Huawei: Die Bundesregierung will den chinesischen Konzern Huawei am Ausbau des 5G-Handys Netzes unter Sicherheitsauflagen beteiligen. Doch sowohl in der Unions- als auch in der SPD-Fraktion gibt es dagegen Widerstand. Wie, will SPD-Abgeordnete Sabine Poschmann nun wissen, kann die Bundesregierung die Sicherheit der Netze vor chinesischer Spionage gewährleisten? Hat China Konsequenzen angekündigt, sollten sie auf dem deutschen Markt nicht zum Zuge kommen? "Mir gegenüber ist von Druck durch die staatlichen chinesischen Stellen nichts geäußert worden", sagte Merkel. Sie sei "gegen den prinzipiellen Ausschluss eines Unternehmens", so Merkel, aber "blind" dürfe man auch nicht sein. Man müsse das aber immer beobachten. "Wir sind in einem Diskussionsprozess".