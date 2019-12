Es sei Angela Merkel ein persönliches Anliegen, hieß es im Vorfeld des Besuches, zum ersten Mal überhaupt nach Auschwitz zu reisen. Auch den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki wird sie in Auschwitz treffen. Und so hat der Besuch eine historische und eine aktuelle politische Dimension.



Das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen war seit dem Amtsantritt der nationalkonservativen PiS-Regierung 2015 abgekühlt, zuletzt aber wieder etwas besser geworden. Wohl auch, weil zwei historische Gedenkbesuche in Polen aufmerksam und wohlwollend verfolgt wurden.