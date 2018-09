Die Große Koalition wird laut Angela Merkel wegen des Streits über Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen nicht zerbrechen. Das sagte die Kanzlerin am Rande eines Besuchs in Vilnius. CDU und CSU stehen hinter Maaßen, die SPD fordert seinen Rücktritt.



Grund für den Streit ist ein Interview, in dem Maaßen gesagt hatte, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Er ruderte später zurück, man habe ihn falsch verstanden.