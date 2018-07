Eine Flüchtlingsunterkunft in Dresden. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Aus der CSU kommt Zustimmung und Kritik zum Vorschlag von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie will in anderen EU-Staaten registrierte Asylsuchende in "Ankerzentren" auf deutschem Boden unterbringen.



Der Ex-CSU-Chef Erwin Huber sagte der "FAS": "Ankerzentren sehen wir sowieso vor. Das wäre eine geeignete Maßnahme, mit diesen Flüchtlingen umzugehen." Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Frieser sagte dagegen, in Bezug auf die Forderungen seiner Partei sei das "weder wirkungsgleich noch adäquat".