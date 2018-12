So gemocht wurde Angela Merkel von ihrer Partei noch nie. Fast zehn Minuten lang Applaus der 1.001 Delegierten, viele halten Schilder hoch "Danke Chefin". Merkel scheint es zu genießen. Immer wieder geht sie vor zur Bühne, winkt, schreitet die ganze Länge des Saals ab, bedankt sich. Bis es ihr dann doch etwas unheimlich wird und sie noch einmal ans Mikro geht: "Denkt daran, wir haben heute noch viel vor!" Sie klatschen trotzdem noch eine Weile weiter. Dann gibt es noch einen kurzen Film mit emotionalen Bildern zu flotter "Those were the days"-Musik, einen Präsentkorb und den Taktstock von Kent Nagano, als er in Hamburg beim G20-Gipfel in der Elbphilharmonie Beethovens Neunte dirigierte.