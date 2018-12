Merkel war damals die erste Frau an der Spitze der von Männern dominierten Partei. Und manchen Rivalen sah sie in der Folge stürzen. 2002 verzichtete sie nach langem Tauziehen noch zugunsten des damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber auf die Kanzlerkandidatur. Nachdem Rot-Grün erneut die Wahl gewann, verdrängte sie dann aber in einem Machtkampf Friedrich Merz als Bundestagsfraktionschef und führte die CDU- und CSU-Abgeordneten bis 2005. Damals wurde sie auch erstmals Kanzlerkandidatin der Union und dann - als erste Frau in Deutschland - Bundeskanzlerin.