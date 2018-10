Viele in ihrer Partei hat Merkel heute mit ihrem Rückzug überrascht. Allerdings war es eher der Zeitpunkt als die Sache an sich. "Typisch Angela Merkel", sagt Europapolitiker Elmar Brok, der höchstens bei der Klausur am Wochenende damit gerechnet hatte. "So behält sie auch in solchen Situationen das Steuer in der Hand." Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert sagt, es sei "souverän", dass Merkel nach "diesem Trend gleichbleibender Ergebnisse" eine Schlussfolgerung ziehe und so die Partei zwinge, "sich neu zu sortieren".



Viele in der CDU sagen aber auch, dass ein personeller Austausch nicht reicht. Jens Spahn verkündet es noch am gestrigen Wahlabend, Volker Bouffier heute auch. Nur wie?