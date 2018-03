Merkels Kanzlerjahre sind die Jahre der modernen Krisen: 2008 die Bankenkrise und in der Folge die Staatsschuldenkrise, die Europa fast ruiniert hätte. Ihre Regierungen - erst die Große Koalition und dann Schwarz-Gelb - sind Zahl- und Zuchtmeister Europas gleichermaßen. Eine Rolle, die ihr international nicht nur Freunde gemacht hat. Angela Merkel hat den politischen Protest immer als selbstverständlich gesehen, auch wenn ihr so manches Porträt mit Hitler-Bärtchen und NS-Armbinde selbst nicht gefallen haben dürfte.



Der Erfolg ihrer Politik ist ihr schon immer wichtiger gewesen als ihre Beliebtheitswerte. Eine Seltenheit in der Politik. Aber wohl auch ihre größte Schwäche, weil sie so viel zu spät merkt, wie fragil das Verhältnis zwischen Politik und Bürgern ist. 2013 trägt ein großer Wahlsieg Angela Merkel erneut ins Amt. Sie hat das Gefühl, dass das Land mit ihr zufrieden ist und ihr vertraut. Und was für das Inland gilt, gilt international gleich doppelt. Die CDU-Politikerin gilt als mächtigste Frau der Welt, als Ratgeberin für den damaligen US-Präsidenten Obama und Gesprächspartnerin von Kremlchef Wladimir Putin gleichermaßen. Es ist der Höhepunkt ihrer Macht und auch der Wendepunkt.