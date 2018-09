FDP-Chef Christian Lindner. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

FDP-Chef Christian Lindner hält eine Erneuerung der CDU mit Angela Merkel an der Spitze für unmöglich. "Wir hoffen auf eine echte Erneuerung. Die Ankündigung von Frau Merkel, wieder für den CDU-Vorsitz zu kandidieren, sehe ich nicht als Zukunftssignal", sagte Lindner der "Welt am Sonntag".



Die Bürger hätten sich schon bei der Bundestagswahl 2017 für einen Politikwechsel ausgesprochen. "Er ist aber mit den handelnden Akteuren nicht möglich", so Lindner weiter.