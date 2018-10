Trägerrakete Ariane 5 startet in Kourou. Quelle: dpa

Eine knappe Stunde später Erleichterung bei der europäischen Weltraumorganisation ESA: Um 4.21 Uhr sendete die Sonde ein Signal zur Erde. Damit konnte das Missionskontrollzentrum der ESA, das ESOC in Darmstadt, die Kontrolle über die Mission übernehmen. Die ESOC-Mitarbeiter nahmen das Signal mit Applaus auf.



Damit steht die Reise der 6,40 Meter hohen und 4,1 Tonnen schweren Raumsonde aber erst am Anfang. Laut Berechnungen der Europäischen Weltraumorganisation ESA erreicht die Sonde mit ihren beiden Satelliten den Merkur im Dezember 2025. Bis dahin müssen Forscher von der Erde aus wiederholt eingreifen. In den kommenden Tagen überwachen etwa 80 Fachleute im Kontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt die Mission. ESA-Chef Johann-Dietrich Wörner bezifferte die Gesamtkosten der Mission inklusive Entwicklung und Betrieb auf rund zwei Milliarden Euro. Davon trägt die ESA 1,5 Milliarden Euro.