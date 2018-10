Merz stellte klar, dass er für diesen Aufbruch stehe. Der 62-Jährige hatte seine Bewerbung am Mittwoch bereits schriftlich bestätigt. Damit tritt er auf dem CDU-Parteitag am 7. Dezember in Hamburg gegen CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und drei weitgehend unbekannte weitere Bewerber an. Merkel hatte am Montag angekündigt, im Dezember nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren.