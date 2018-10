Damit tritt Merz gegen CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn an. Diese hatten beide bereits am Montag in den Parteigremien mitgeteilt, dass sie kandidieren wollen, nachdem Kanzlerin Angela Merkel erklärt hatte, sie trete angesichts der jüngsten Wahlergebnisse nicht mehr an. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet hat eine Kandidatur bisher noch offengelassen.



Ralph Bringkhaus, Vorsitzender der Unionsfraktion, begrüßte die Anzahl an Bewerbern für das Amt. Im ZDF Mittagsmagazin sagte er: "Ich finde klasse, dass wir mehrere Kandidaten haben." Wichtig sei, dass "wir das Land zusammenhalten, die Partei zusammenhalten." Deswegen müsse der neue Parteichef vor allem ein "Brückenbauer" sein.