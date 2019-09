Der ehemalige Unionsfraktionschefs Friedrich Merz. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz warnt die CDU, nach den Wahlergebnissen in Sachsen und Brandenburg zur Tagesordnung überzugehen. Merz sagte: "Ich finde das Ergebnis der AfD in höchstem Maße besorgniserregend."



Daher könne man nicht sagen: "Das ist halt so, und die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg sind mit einem blauen Auge davongekommen. Das greift zu kurz. Wir haben es mit einem massiven Problem in ganz Deutschland zu tun." Merz ist überzeugt, dass ein Teil der AfD-Wähler zurückgewonnen werden könne.