Vor allem aber kommt sie zurück in das Land Ihrer Eltern, um ihren Mann Suat Corlu wiederzusehen. Er ist aus den gleichen Gründen angeklagt wie seine Frau. Doch im Gegensatz zu Mesale Tolu wurde seine Ausreisesperre bislang nicht aufgehoben. Nun hoffen beide, dass ihr Besuch in der Türkei und ihr Wille zur Kooperation das Gericht bewegen könnte, auch sein Reiseverbot aufzuheben. "Denn unsere gemeinsame Zukunft", meint Mesale Tolu, "sehen wir in Deutschland". Ihren Sohn hat sie bei der Familie in Neu-Ulm zurückgelassen, wo er seit ihrer Rückkehr nach der Aufhebung des Ausreiseverbotes Ende April in den Kindergarten geht.



Sie hofft, dass ihre Popularität sie vor einer erneuten Verhaftung schützen wird. Denn seit ihrer Rückkehr nach Deutschland besuchte sie sehr viele öffentliche Veranstaltungen, gab zahllose Interviews, war Gast in diversen Talkshows. Und ganz allein wird sie nicht im Gerichtssaal sitzen.