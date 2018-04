... wurde 1984 in Ulm geboren, studierte Ethik und Spanisch auf Lehramt in Frankfurt am Main. Im Jahre 2014 arbeitete sie für kurze Zeit bei dem Radiosender Özgür Radio, der 2015 per Notstandsdekret geschlossen wurde. Seither ist sie als freie Journalistin und Übersetzerin in Deutschland und der Türkei tätig. Die deutsche Staatsbürgerin wurde im Frühjahr 2017 in Istanbul verhaftet und acht Monate später aus der U-Haft entlassen. Derzeit darf sie die Türkei bis zur Fortsetzung des Prozesses nicht verlassen.

Bildquelle: Privat